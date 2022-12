Aktion „Siegburg hilft“ : Geschenke-Paten erfüllen 80 Wünsche für Bedürftige

Siegburg Neben Lebensmitteln gab es zwei Tage vor Weihnachten auch Geschenke am Foodtruck von „Siegburg hilft“. Die Geschenke übergab stilecht der Weihnachtsmann, Live-Musik sorgte außerdem für festliche Stimmung.

Verteilt werden die Geschenke vom Weihnachtsmann, der sich selbst „Santa Claus“ nennt. Im Kostüm steckt der Unternehmer Andreas Schmitt, der auch den Kleinbus für „Siegburg hilft“ gekauft hat, in dem jetzt die Pakete gelagert sind. „Ich bin mit einer wunderbaren Familie gesegnet und möchte ein bisschen von dem, was ich habe, an andere weitergeben, die nicht so viel haben.“ Der Bus wird in der kalten Jahreszeit auch als Kältebus genutzt, in dem sich die Menschen bei Eis und Schnee mit einem heißen Getränk ein wenig aufwärmen können.