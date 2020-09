Rettungshubschrauber im Einsatz : Arbeiter stürzt in Troisdorf in eine Baugrube und verletzt sich schwer

Arbeiter stürzt in Troisdorf in eine Baugrube und verletzt sich schwer

Troisdorf Bei einem Arbeitsunfall in Troisdorf hat sich ein Bauarbeiter schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte ihn mit Hilfe des Baukrans bergen.

Bei einem Arbeitsunfall an der Kaiserstraße in Troisdorf ist am Nachmittag gegen 17.15 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr auf GA-Nachfrage mit.