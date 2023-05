Unfall auf der L269 Drei Verletzte nach Frontalunfall in Troisdorf

Auf der Landstraße 269 in Troisdorf-Bergheim sind am Freitagabend zwei Autos frontal gegeneinander gefahren, dabei wurden drei Insassen leicht verletzt. Gegen 17.50 Uhr soll der 38-jährige Taxifahrer aus Niederkassel mit seinen zwei Passagieren, zwei Männer im Alter von 18 und 35 Jahren aus Niederkassel und Bonn, auf der L269 von Niederkassel kommend in Richtung Bonn unterwegs gewesen sein, als der Wagen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei mit.