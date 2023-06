7300 Euro Beute Falsche Handwerker betrügen Seniorin um Schmuck und Bargeld in Troisdorf

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Seniorin gegen 17 Uhr vor ihrem Haus in der Kirchstraße von einem Mann angesprochen, der vorgab, die Wasserleitung in ihrer Wohnung kontrollieren zu wollen. Die Frau ging mit dem vermeintlichen Handwerker in das Badezimmer ihrer Wohnung. Die Wohnungstür blieb offen stehen. Nach kurzer Zeit sagte der Mann, dass alles in Ordnung sei und verabschiedete sich.