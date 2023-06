Verfahren gegen 35-Jährigen beginnt Ende Juni Zehn Schüsse nach Streiterei im Pub

Eine Kugel steckte im Türblatt einer Wohnungstür. Eine andere durchtrennte die Ölleitung eines abgestellten Lkws. Eine dritte hatte den Rahmen einer weiteren Haustür durchschlagen und war in die gegenüberliegende Holzstiege eingedrungen. Das sind die Kollateralschäden des Pistolenangriffs auf einen 46-jährigen Troisdorfer, bei dem das Opfer im vergangenen August schwer verletzt worden war. Der mutmaßliche Täter wurde am 23. Dezember vergangenen Jahres auf einem Campingplatz in der belgischen Provinz Limburg unweit der niederländischen Grenze verhaftet. Nachdem er seit dem 4. Januar in deutscher Untersuchungshaft sitzt, hat die Staatsanwaltschaft Bonn nun Anklage gegen den 35-Jährigen erhoben. Er muss sich Ende des Monats wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor dem Bonner Schwurgericht verantworten.