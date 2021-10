Belästigung in Troisdorf : Ehepaar rettet unbewusst Opfer eines sexuellen Übergriffs

Troisdorf Eine 54-Jährige ist in Troisdorf von einem Mann bedrängt und sexuell belästigt worden. Ein Ehepaar bemerkte die Situation und verhinderte mutmaßlich noch Schlimmeres. Nun sucht die Polizei nach dem Verdächtigen.

Der Fall ereignete sich bereits in der Nacht zu Sonntag, 17. Oktober. Das Ehepaar war gegen 1.30 Uhr nach einer Feier zu Fuß auf dem Heimweg, als es an der Einmündung der Telegrafstraße zum Wiesengrund ein scheinbar lautstark streitendes Pärchen bemerkte. Die beiden gingen zu ihnen. Während der Mann sie überfreundlich begrüßte, verschwand die Frau plötzlich spurlos.

Wenige Tage später meldete sich die Frau dann doch bei der Polizei und brachte den Übergriff zur Anzeige. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Frau an dem Abend mit Freundinnen in einem Lokal an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich. Als sie nach Hause ging, stand in Höhe des Seniorenheims an der Asselbachstraße plötzlich der Verdächtige neben ihr. Woher er kam, konnte die Frau nicht sagen.