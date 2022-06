Bonn/Sankt Augustin : Vorbereitungen zum Ausbau der A 59

Bonn/Sankt Augustin A 59 wird zwischen den Dreiecken Sankt Augustin-West und Bonn-Nordost ausgebaut. Deshalb stehen in den nächsten Monaten in beiden Fahrtrichtungen zeitweise weniger Fahrspuren zur Verfügung.

Für den geplanten Ausbau der A 59 zwischen den Autobahndreiecken Sankt Augustin-West und Bonn-Nordost von drei auf vier Fahrspuren je Fahrtrichtung führt die Autobahn GmbH Rheinland in den kommenden Monaten Bohrungen aus, um den Baugrund zu erkunden. Dem voraus gehen in den nächsten Tagen Messarbeiten für die Bohrpunkte. Diese Arbeiten sind erforderlich, um die Planungen möglichst ideal an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen zu können. Zudem soll damit sichergestellt werden, dass sich unterhalb der Autobahn keine „Blindgänger“ aus dem Zweiten Weltkrieg befinden.