Politik beschließt Prioritätenliste : 80 Alfterer Straßen sind sanierungsbedürftig

Auch die Straße Am Bockshof im Alfterer Ortsteil Volmershoven soll saniert werden. Foto: Die Straße Am Bockshof./Hans-Peter Fuß

Alfter Viele Straßen in Alfter müssen dringend saniert werden. Über die Reihenfolge der Arbeiten hat jetzt die Alfterer Politik beraten.

Rund 80 Straßen in allen Alfterer Ortseilen müssen mittelfristig saniert oder erneuert werden. Hinzu kommt noch die Anlage von Straßen in Neubaugebieten. Festgehalten sind diese Maßnahmen im Straßen- und Wegekonzept, dessen Fortschreibung für den Zeitraum 2023 bis 2028 jetzt der Ausschuss für Gemeindeentwicklung einstimmig dem Alfterer Gemeinderat empfahl. Dessen Sitzung findet Ende September statt, rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen.

Die Straßen wurden auf einer Notenskala von eins bis fünf (eins: mängelfrei, fünf: sehr starke Schäden) bewertet. Die Note fünf erhielten 24 Straßen, 62 bekamen eine die Note vier. Bereits im kommenden Jahr soll mit der Instandsetzung der Straße Am Bockshof in Volmershoven begonnen werden.

Verschiebungen wegen Baustellenverkehr

Dazu stehen noch einige Straßen in Gielsdorf und Oedekoven auf dem Sanierungsprogramm. Die Fahrbahn der Henri-Spaak-Straße, verschiedene Straßen in Volmershoven, der Roisdorfer Weg und der Grüne Weg sollen laut Planung zwischen 2024 und 2028 an der Reihe sein.