Störung bei Vodafone : Mehr als 200 Alfterer ohne Internet, Telefon und Kabelfernsehen

Noch am Montag soll die Störung in Alfter laut Vodafone behoben werden. Symbolfoto: dpa

Alfter Seit Freitag gibt es einen großflächigen Ausfall von Internet, Telefon und Kabelfernsehen in Alfter. Was dazu geführt hat.

Kein Internet, kein Telefon, kein Festnetz: Seit vergangenen Freitag herrschte bei vielen Menschen in Alfter, vornehmlich in den Ortsteilen Gielsdorf, Oedekoven und Impekoven, Funkstille. Das bestätigte das zuständige Unternehmen Vodafone am Montag auf Anfrage des General-Anzeigers.