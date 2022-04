Rund um die Landwirtschaft : Bornheimer Frühlings- und Spargelwochen finden erstmals statt

Bornheim Erstmals finden in Bornheim Frühlings- und Spargelwochen statt. Was es damit auf sich hat, haben die Veranstalter jetzt vorgestellt. Auch wurde die neue Spargelkönigin gekrönt.

Was auf Feldern in Bornheim so wächst, soll ab sofort noch größer rauskommen. So gibt es in diesem Jahr erstmalig Frühlings- und Spargelwochen in der Vorgebirgsstadt. Das Programm stellten Bürgermeister Christoph Becker und Landwirte jetzt auf dem Gemüsehof Steiger in Waldorf vor. Während der gesamten Spargelsaison – diese endet traditionell am Johannistag, 24. Juni, – gibt es Programmpunkte. Mit Kerstin Oldendorf wurde am Freitag auch die zehnte Brühl-Bornheimer Spargelkönigin gekrönt.