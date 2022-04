Täter hatten Handfeuerwaffen : Bewaffnete überfallen Getränkemarkt in Bornheim-Merten

Bewaffnete überfallen Getränkemarkt in Bornheim-Merten

Bornheim Zwei bewaffnete Täter haben am Mittwochabend einen Getränkemarkt in Bornheim-Merten überfallen. Die Täter sind flüchtig. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

In Bornheim-Merten wurde kurz vor Ladenschluss, gegen 20.40 Uhr, am Mittwochabend ein Getränkemarkt in der Straße „Am Roten Boskoop“ überfallen. Die beiden Täter stürmten mit Handfeuerwaffen ins Geschäft, wie die Polizei mitteilte.