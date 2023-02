Baupläne werden nicht verändert : Warum die Erweiterung der Bornheimer Grundschule viel teurer wird als geplant

Johann-Wallraf-Schule

Die Johann-Wallraf-Schule an der gleichnamigen Straße ist die zentrale Grundschule in Bornheim-Ort. Der Erweiterungsbau ist schon lange und immer wieder Thema in der Bornheimer Politik. Bereits 2018 und 2020 hatten sich die Fraktionen damit befasst. 2020 hatten die Ausschussmitglieder einstimmig für den Erweiterungsbau und den Ausbau des Dachgeschosses beim vorderen Gebäudekomplex sowie Umbaumaßnahmen im Bestand beschlossen. Um- und Neubau sind fundamental, da die Schule aus allen Nähten platzt. Der Name der Schule geht auf Johann Wallraf (1771-1853) zurück, der als erster Lehrer an der ersten Schule Bornheims ein Pionier im örtlichen Schulwesen war. trs