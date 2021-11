Marode Sportanlage : Bornheimer Politik will mehr Daten zur Stadion-Sanierung

Bornheimer Politik will mehr Daten zur Stadion-Sanierung

Das Franz-Farnschläder-Stadion ist in keinem guten Zustand. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Das Franz-Farnschläder-Stadion muss saniert werden, da sind sich Verwaltung und Politik einig. Allerdings ist die Politik mit dem von der Stadt dafür vorgeschlagenen Plan nicht ganz zufrieden.

Dass das Bornheimer Franz-Farnschläder-Stadion saniert werden muss , stand auch in der jüngsten Sitzung des Bornheimer Stadtrats außer Frage. Den Weg, den die Stadtverwaltung dafür vorgeschlagen hatte, wollten die Ratsfraktionen aber so ohne Weiteres nicht mitgehen.

Die Verwaltung wollte sich von der Politik das Okay einholen, die Sanierung der Sportanlage quasi sofort in Angriff zu nehmen, die einzelnen Bauabschnitte auf mehrere Jahre zu verteilen, Gelder dafür in den Haushaltsplanungen zu berücksichtigen und sich nach möglichen Fördergeldern umzusehen.