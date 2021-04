Coronafälle : Infektionswelle in Meckenheimer Kitas und Schulen

Meckenheim Rund ein Viertel der Corona-Infizierten in Meckenheim sind jünger als zehn Jahre. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert lag dort zuletzt weit über dem Kreisdurchschnitt.

Die Stadt Meckenheim meldet viele Coronafälle in Kitas und Schulen: Von den 82 Infektionen auf dem Stadtgebiet entfielen Anfang der Woche rund ein Viertel auf die Altersgruppe der unter Zehnjährigen. Das berichtete Bürgermeister Holger Jung am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss. Mit 26 Prozent machte die Elterngeneration zwischen 30 und 40 Jahren ein weiteres gutes Viertel der aktuellen Infektionen aus.

Es gebe eine Infektionswelle in den Kitas, teilweise seien ganze Familien betroffen, so Jung. Neben den Kindern seien auch in Schulen und Kitas tätige Erwachsene betroffen. Während der Kreis eine Inzidenz von 126 verzeichnete, lag dieser Kennwert am Wochenanfang in der Apfelstadt laut Bürgermeister bei 190. „Es werden immer wieder Gruppen geschlossen“, berichtete er.