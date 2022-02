Feuerwehreinsatz in Meckenheim : Dämmwolle gerät bei Handwerkerarbeiten in Brand

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch auf die Hauptstraße in Meckenheim aus. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Die Feuerwehr war am Mittwochvormittag auf der Hauptstraße in Meckenheim im Einsatz. Bei Handwerksarbeiten war im Dachbereich eines Gebäudes Dämmwolle in Brand geraten.



Bei Handwerkerarbeiten in einem Haus auf der Hauptstraße in Meckenheim hat sich am Mittwochvormittag ein Brand entwickelt. Nach Informationen der Feuerwehr hat in dem Gebäude Dämmwolle Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatten die Handwerker den Brand bereits mit einem Feuerlöscher abgelöscht, als die Feuerwehr eintraf.

Um sicherzustellen, dass das Feuer nicht erneut ausbricht, kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Die Hauptstraße musste für die Dauer des Einsatzes am Vormittag vorübergehend gesperrt werden.

