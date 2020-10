Rollerfahrer leicht verletzt : Autofahrer begeht nach Unfall in Meckenheim Fahrerflucht

Meckenheim Am Sonntag wurde ein Mann bei einem Unfall in Meckenheim verletzt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am späten Sonntagnachmittag ist es gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schützenstraße in Meckenheim gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 60-jähriger Motorrollerfahrer auf der Adolf-Kolping-Straße aus Richtung der Hauptstraße in Richtung der Dechant-Kreiten-Straße.