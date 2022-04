Diebstahl von Kita-Gelände : Unbekannte sabotieren Familienrallye durch Meckenheim

Tipps und Termine : Freizeit-Tipps für das Oster-Wochenende in Bonn und der Region Ostereiersuche, Kirmes, Stadtführungen oder Kabarett: Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Regio an. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung an den Feiertagen.