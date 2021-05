Hilfe im Notfall : Rettungspunkte haben sich schon bewährt

Meckenheim Stadt Meckenheim und Feuerwehr schaffen Orientierung für Notfälle im Wald. Wanderer sollten sich die Kennung merken.

Die Rettungspunkte im Ersdorfer Wald sind nun vollständig markiert. Bürgermeister Holger Jung, Revierförsterin Janine Tölle, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim und ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs erläuterten an an einem der 17 Rettungspunkte, wie Rettungskräfte im Notfall per festgelegter Wegbeschreibung direkt an den Ort des Geschehens kommen.