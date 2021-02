Schäden am Ganzglasgebäude : Im Rheinbacher Glaspavillon zeigen sich Risse

Schäden am Ganzglasgebäude

Rheinbach Die gemeinnützige Jugendwohnheim GmbH Haus Rheinbach müsste die rund 6000 Euro teure Reparatur als Eigentümer bezahlen. Wegen mangelnder Mieteinnahmen kann sie sich das aber nicht leisten.

Provisorische Stützen und ein Bauzaun um das gesamte Gebäude – so wird der Glaspavillon Hans-Schmitz-Haus wohl noch eine ganze Weile aussehen. So lange nämlich, bis jemand Geld für die geborstene Glasscheibe an diesem Ganzglasgebäude gibt.