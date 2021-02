JVA Rheinbach : Ex-Häftling soll Justizbedienstete viermal vergewaltigt haben

Rheinbach Ein Ex-Häftling steht seit Montag vor dem Landgericht Bonn, weil er eine Justizbedienstete der JVA Rheinbach viermal vergewaltigt haben soll. Der 24-Jährige kannte die Frau aus seiner Zeit im Gefängnis.

Keinen guten Eindruck hatte der Mann offenbar in diversen Haftanstalten in ganz Nordrhein-Westfalen hinterlassen: Der Angeklagte, der vor elf Jahren zum ersten Mal straffällig geworden war, hat in den letzten Jahren eine wahre Knast-Odyssee hinter sich gebracht. Immer wieder war er wegen Problemen mit dem Personal in andere Einrichtungen verlegt worden.