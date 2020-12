Bauarbeiten am Wolbersacker : Erdbecken in Rheinbach fasst neun Millionen Liter Wasser

Ein gigantisches Regenrückhaltebecken entsteht derzeit in direkter Nachbarschaft des DHL-Logistikzentrums am Wolbersacker. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Am Rheinbacher Wolbersacker haben die Bauarbeiten für einen 3800 Quadratmeter großes Regenrückhaltebecken begonnen. Das Becken kann neun Millionen Liter Regenwasser fassen.

Gierig graben sich die Bagger durch das Erdreich auf dem Wolbersacker. In direkter Nachbarschaft des DHL Logistik-Zentrums im neuen Rheinbacher Gewerbepark entsteht ein 3800 Quadratmeter großer Retentionsbodenfilterbecken. Der Erftverband hat jetzt mit den Bauarbeiten für das gigantische Regenrückhaltebecken an der Meckenheimer Straße (Landesstraße 158) begonnen.

Da auf dem Wolbersacker zusehend Neuansiedlungen aus dem Boden wachsen, trifft der Erftverband Vorkehrungen, um das anfallende Niederschlagwasser in dem insgesamt 46 Hektar großen Gewerbepark zu sammeln. Aber: Der entstehende Retentionsbodenfilter kann nicht nur große Mengen Wasser aufsammeln. Die Anlage dient auch der Reinigung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem geplanten Gewerbegebiet, bevor es in den Morsbach abgeleitet wird.

Bauarbeiten dauern voraussichtlich rund elf Monate

Mit diesem Verfahren würden ungelöste und sogar gelöste Schmutzstoffe zurückgehalten, sagt er weiter. Das Bauwerk erinnert in seiner Form, seiner Funktionsweise und in seinen enormen Ausmaßen an den Retentionsbodenfilter, der im Herbst vergangenen Jahres an der Rheinbacher Kläranlage fertiggestellt worden ist.