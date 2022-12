Lektüretipps für Kinder und Erwachsene : Verein „Rheinbach liest“ veröffentlicht neue Broschüre mit Buchempfehlungen

Emma und Johann Norden (vorne M.) im Kreise weiterer Autorinnen und Autoren der neuen Leseempfehlungen von „Rheinbach liest“. Foto: Stephan Faber

Rheinbach Von Leseratten für Leseratten: Für die nunmehr zehnte Auflage ihrer Broschüre mit Lektüretipps für Jung und Alt haben sich Vereinsmitglieder von „Rheinbach liest“ und weitere Bücherfreunde durch mehr als 500 Titel gearbeitet.



Vom Verein „Rheinbach liest“ gibt es neue Lektüretipps. Auf 20 Seiten haben die Autorinnen und Autoren ihre persönlichen Empfehlungen zusammengefasst und diese jetzt in der öffentlichen Bücherei am Lindenplatz in Rheinbach erstmals präsentiert. Ob eigene Schmökerstunde oder Vorlesen für andere, Bilderbücher ab zwei Jahren oder „(Not) only for boys“ für Teenager – für jede und jeden ist etwas dabei.

Nicole Denke von „Rheinbach liest“ hat gemeinsam mit Melanie Kriegel, Monika Flieger und Elke Weyers die Vorauswahl aus der langen Liste der Neuerscheinungen in diesem Jahr getroffen. „Wir erhalten das ganze Jahr über die Listen der Verlage und schwärmen dann in die Buchhandlungen und Büchereien aus“, erläutert Denke den Prozess. „Zudem haben wir diesmal aber auch wieder ein Sonderthema ausgewählt: Weihnachten.“ Insgesamt standen somit mehr als 500 Titel zur Diskussion. „Unser Traum wäre, mal eine Nacht in der Kinderbuchabteilung einer großen Buchhandlung zu verbringen“ kommentiert Elke Weyers die Tätigkeit des Redaktionsteams in den vergangenen Wochen und Monaten.

Auch ein Kindergartenkind stellt ein Buch vor

Bei der Gestaltung der Broschüre hatte Steffi Scherer das Heft fest in ihrer Hand. „Jetzt hoffen wir nur noch, dass die Lieferung der Druckerei auch pünktlich bei uns ankommt“, sagt Scherer beim Fototermin, bei dem sich die Vereinsvertreter noch mit Ausdrucken des Einbands behelfen müssen. Besprechungen für das Druckwerk haben nicht nur Vereinsmitglieder verfasst, sondern auch Gewinnerinnen und Gewinner des Vorlesewettbewerbs „Laut oder deutlich“ sowie lesefreudige Familienmitglieder aus dem näheren Umfeld. Darunter Johann Nolden, der „Mein großes Buch vom Leben der Tiere“ von Virgine Aladjidi und Emmanuelle Tchoukriel vorstellt. Dem Kindergartenkind aus Wormersdorf hat dabei vor allem die Darstellung der Forelle gefallen, da er als angehender Angler mit der Materie bestens vertraut ist. „Das Buch ist richtig cool“, lobt er. Seine ältere Schwester Emma Nolden, Schülerin der Grundschule in Wormersdorf, mag es eher wissenschaftlich. Sie empfiehlt „Wer war Marie Curie?“ von Megan Stine. „So können auch wir schon berühmte Personen kennenlernen“, lautet ihr Fazit.

Gerd Engel aus dem Vorstand des Vereins hat ebenfalls zwei Besprechungen zum Heft beigesteuert. Als Grundschullehrer in Meckenheim kann er beurteilen, was ein gutes Kinder- und Jugendbuch ausmacht. „Zunächst muss es spannend sein. Warmherzig, gut geschrieben, mit liebenswerten Charakteren. Und zum Schluss darf eine Portion Humor nicht fehlen.“ Dies alles hat Engel in seiner Auswahl gefunden. Er empfiehlt „Der Sohn des Ursars“ von Xavier-Laurant Petit und „Sommer mit Krähe“ von Frida Nilsson.