Einsatz in Rheinbach : Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand in Oberdrees aus

Rheinbach-Oberdrees Am Freitagabend ist im Rheinbacher Ortsteil Oberdrees ein Dachstuhl in Brand geraten. Die Bewohner konnten rechtzeitig des Wohnhaus verlassen. Verletzte gab es nicht.

Gegen 19.30 Uhr am Freitagabend ist im Rheinbacher Ortsteil Oberdrees ein Dachstuhl in Brand geraten. Die Feuerwehr Rheinbach rückte mit etwa 40 Kräften an den Brandort in der Frankenstraße aus. Beim Eintreffen hatten laut Aussage der Feuerwehrleitung vor Ort bereits alle Bewohner das Wohnhaus verlassen.