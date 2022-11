Nach der Flutkastastrophe : Bolzplatz in Swisttal-Odendorf eröffnet

Bolzplatz in Swisttal-Odendorf eröffnet

Neuer Bolzplatz in Odendorf: Die Nachwuchskicker prüfen die Anlage direkt auf Herz und Nieren. Foto: Petra Reuter

Swisttal-Odendorf In Odendorf wurde der nach der Hochwasserkatastrophe neu geschaffene Bolzplatz eröffnet. Auf dem Gelände soll sich aber noch viel mehr tun.

Der Ball rollt. Vertreter aus Kommunalpolitik, Sportvereinen und der „Rotary Help Hochwasserhilfe“ waren jetzt zur offiziellen Eröffnung des Bolzplatzes am Rand des Odendorfer Gewerbegebiets gekommen. „Es ist die erste frei zugängliche Sportstätte, die nach der Flut neu entstanden ist“, sagte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Die Kosten in Höhe von 44 000 Euro hatten die Rotarier aus Bornheim, Bonn Süd/Bad Godesberg sowie des Rotary Districts 1810 als übergeordnete Organisation übernommen.