Wiederaufbau nach der Flut : Das Freibad an der Steinbachtalsperre wird neu gestaltet

Das Freibad an der Steinbachtalsperre wird neu gestaltet

Das Waldfreibad an der Steinbachtalsperre wird nach der Flut vom Juli 2021 neu gestaltet. Foto: Andreas Dyck

Kreis Euskirchen Auch das Freibad an der Steinbachtalsperre war stark von der Flut betroffen. Nun soll es neu gestaltet werden – unabhängig vom Wasserstand der Talsperre.

Seit der Flut von 2021 ist das Freibad an der Steinbachtalsperre außer Betrieb. Wie es dort weitergehen könnte, hat nun eine Machbarkeitsstudie gezeigt. Favorisiert wird eine Neugestaltung des Bades, die unabhängig von der künftigen Nutzung der Talsperre ist.

Bisher war das Freibad an der Steinbachtalsperre vom Wasserstand im Staubecken abhängig. Seit die Talsperre bei der Flut überspült wurde, ist der Stausee leer, und somit kann auch das Waldfreibad nicht mehr betrieben werden. Wie man diesen Zustand am besten beheben kann, dafür hatte die Stadt Euskirchen die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.