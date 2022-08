100 Jahre Männerverein : 100 Jahre Martinswecken für die Heimerzheimer Kinder

100-jähriges Bestehen: Der Männerverein St. Martin am Schützenhaus in Heimerzheim. Foto: Stephan Faber

Swisttal-Heimerzheim Was wären die Heimerzheimer Kinder am Martinstag ohne den Männerverein? Sie würden vermutlich ohne die leckeren Martinswecken nach dem Zug nach Hause gehen.

Genau 25 Jahre saß er zu Sankt Martin zumeist fest im Sattel und führte den Heimerzheimer Martinszug an. Am morgigen Freitag um 18 Uhr steigt Lothar Fiedler zum letzten Mal auf sein Pferd "Flaps", das ihm vom Reiterhof Werner Hippe seit Jahren zur Verfügung gestellt wird.

Sankt Martin in Heimerzheim : Der Helm verhinderte Schlimmeres bei Lothar Fiedler Genau 25 Jahre saß er zu Sankt Martin zumeist fest im Sattel und führte den Heimerzheimer Martinszug an. Am morgigen Freitag um 18 Uhr steigt Lothar Fiedler zum letzten Mal auf sein Pferd "Flaps", das ihm vom Reiterhof Werner Hippe seit Jahren zur Verfügung gestellt wird.

Die Jubiläumsfeier konnte allerdings nicht in der „Linde“ über die Bühne gehen, denn dort ist die Sanierung nach der Flut noch nicht abgeschlossen. So trafen sich Verein und Gäste in der Schützenhalle. Vorsitzender Guido Bolde begrüßte auch die Grundschulleiterin Barbara Kolz und deren Vorgängerinnen Annemie Mahlberg und Hanne Kirleis, deren Schützlinge der Verein auch heute noch am Martinstag mit Wecken versorgt.