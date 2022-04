Raubüberfall : Bisher Unbekannter überfällt Tankstelle in Heimerzheim

Foto: Hans-Peter Fuß

Update Heimerzheim Ein bisher unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen die Shell-Tankstelle an der Ecke Vorgebirgsstraße/L182 in Swisttal-Heimerzheim überfallen. Es ist nicht der erste Überfall, der sich in den vergangenen Wochen ereignete.



Die Shell-Tankstelle an der Ecke Vorgebirgsstraße/L182 in Swisttal-Heimerzheim ist am Sonntagmorgen überfallen worden. Der Überfall durch „einen männlichen Einzeltäter“, so die Leitstelle der Bonner Polizei, ereignete sich um 7.49 Uhr.

Der Täter bedrohte einen Angestellten der Tankstelle mit einer silberfarbenen Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Nach dem Überfall floh er zu Fuß in Richtung der L 182: „Wir haben noch keine Hinweise zu dem Fluchtmittel“, so der Beamte der Leitstelle auf Anfrage. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei kurz nach der Tat noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei suchte das Gelände der Tankstelle nach Spuren ab.

Laut Leitstelle wird jetzt nach einem etwa 1,72 Meter großen, schlanken Täter gesucht, der mit einem grauen Pullover, einer schwarzen Jogginghose bekleidet war und zudem eine blaue Kappe und eine Sonnenbrille trug.

Mehrere Überfälle auf Tankstellen in den vergangenen Wochen

Bereits am Freitag hatten gegen 21.30 Uhr zwei unbekannte, maskierte Täter die Shell-Tankstelle an der Ahrstraße in Wesseling überfallen. Nachdem sie unter Vorhalt einer Pistole Bargeld und Zigaretten von dem Tankstellen-Mitarbeiter erbeutet hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Vorgebirgsstraße.

Bei den Tätern soll es sich um zwei schwarz gekleidete, etwa 1,80 Meter große Männer handeln. Beide führten einen Rucksack mit sich. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Kriminalpolizei des Rhein-Erft-Kreises zu wenden.