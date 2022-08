SPD Meckenheim feiert Jubiläum : Vor 75 Jahren gründeten 38 Sozialdemokraten einen Ortsverein in Meckenheim

Meckenheim Zum Jubliäum gratulierten SPD-Landesfraktionschef Thomas Kutschaty, Regierungspräsidentin Gisela Walsken und der Kreisvorsitzende Sebastian Hartmann.

Rund 100 Parteimitglieder feierten am Wochenende das 75-jährige Bestehen der Meckenheimer SPD. Im Vorjahr hatte die Fraktion angesichts der Flut und deren Folgen auf eine Feier in der Jungholzhalle verzichtet. Neben den Grußworten von Bürgermeister Holger Jung (CDU) und Ehrengästen wie Landesparteichef Thomas Kutschaty, Regierungspräsidentin Gisela Walsken und Kreistagsfraktionschef Denis Waldästl prägte der ehemalige Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch die Veranstaltung. Er brachte eine kabarettistische Einlage.

Die Vorgeschichte zur Feier der SPD habe mit zehn stimmberechtigten Mitgliedern und einigen geladenen Gästen am 23. Mai 1863 in Leipzig begonnen, sagte Kutschaty. „Das war die Geburtsstunde der Sozialdemokratie in Deutschland.“ Er erinnerte an die 150-Jahr-Feier 2013 am Brandenburger Tor. Das lange Bestehen der Partei sei nur durch unermüdliche Basisarbeit und den Einsatz „für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ möglich geworden.