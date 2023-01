Fußball-Mittelrheinliga : Bonner SC verliert Testspiel gegen Uerdingen mit 1:2

Bonn Nach einem intensiven Testspiel gegen den Oberligisten KFC Uerdingen, der vor allem in der ersten Hälfte auftrumpfte, musste sich der Fußball-Mittelrheinligist am Ende mit einer 1:2-Niederlage abfinden.

Intensive Vorbereitung fünf Wochen vor dem Rückrundenstart gegen Generalprobe vor dem ersten Punktspiel am kommenden Wochenende: Eine Konstellation, die sich vor allem in der ersten Hälfte des Testspiels zwischen dem Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC gegen den KFC Uerdingen mit Ex-BSC-Trainer Björn Joppe bemerkbar machte. „In der ersten Hälfte hat uns der Gegner mit seiner Intensität und Aggressivität den Schneid abgekauft“, erklärte BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz die 1:2 (0:2)-Niederlage gegen den Dritten der Oberliga Niederrhein.

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich der BSC vor rund 100 Zuschauern am Rande des Kunstrasenplatzes An der Josefshöhe nach einer laut Sinkiewicz sehr intensiven Trainingswoche mit zwei Testspielen am vergangenen Dienstag gegen Düren und Bornheim (1:2, 7:0) deutlich entschlossener. Allerdings reichte es trotz einer Reihe von Chancen nur zum 1:2-Anschlusstreffer, den Samir Malaab nach einem gelungenen Konter über Ergün Yildiz und Daniel Somuah in der 55. Minute erzielt hatte. „Leider hat sich meine Mannschaft für ihre gute Leistung nach dem Seitenwechsel wieder einmal nicht belohnt. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen“, sagte Sinkiewicz.