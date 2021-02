Spektakulärer Transfer : Anthony Modeste verlässt den FC

Köln Kurz vor Toreschluss hat der 1. FC Köln noch einen spektakulären Transfer zu vermelden. Anthony Modeste verlässt die Geißböcke.

Es ist das vorläufige Ende einer komplizierten Beziehung. Anthony Modeste verlässt kurz vor Ende der Transferperiode den 1. FC Köln. Der Angreifer wechselt auf Leihbasis zum französischen Erstligisten AS Saint-Étienne. „Tony hat keine einfache Zeit hinter sich. Als sich kurzfristig die Möglichkeit für einen Wechsel ergab, haben wir offen gesprochen: Die Luftveränderung und den Wechsel in seine Heimat sehen wir als Chance. Wir wünschen Tony, dass er bei Saint-Étienne möglichst viel spielen kann, seine Tore macht und zu seiner Stärke zurückfindet“, sagt FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

In der Spielzeit 2016/2017 hatte Modeste Kultstatus in Köln erlangt. Aus Hoffenheim kommend erzielte der Franzose 25 Saisontreffer. Als Tabellenfünfter qualifizierte sich der FC für die Europa-League. Im Sommer 2017 wechselte der Angreifer nach China zu Tianjin Quanjian für rund 35 Millionen Euro.

2018 kehrte der einstige Held zurück nach Köln, konnte aber nie wieder an die beeindruckende Leistung heranreichen. In der aktuellen Spielzeit erzielte Modeste einen Treffer im Pokal, in der Liga kam er kaum zum Einsatz und wenn, spielte er weit unter seinen Möglichkeiten. Start-Einsätze von Jan Thielmann oder die Verpflichtung von Emmanuel Dennis dürften ein klares Zeichen an Modeste gewesen sein.