Westdeutscher Fußballverband : Das sind die Regelungen für einen Saison-Abbruch wegen Corona

Am Wochenende geht im lokalen Fußball die Saison wieder los. Aber was geschieht bei einem Corona-Abbruch? Foto: Boris Hempel/Boris_Hempel

Bonn Der Westdeutsche Fußballverband hat Regelungen vorgestellt, wie mit einem Abbruch der Saison wegen Corona umgegangen wird. Auf- und Abstieg könnten über die Quotientenregel entschieden werden.

Sollte in der kommenden Saison der Meisterschaftsspielbetrieb nicht beendet werden können, gibt es nun klare Regelungen: Sind mindestens 50 Prozent der Spiele in einer Staffel gespielt, werden Meister, Auf- und Absteiger nach der Quotientenregelung ermittelt. Können weniger als 50 Prozent der Spiele in einer Staffel ausgetragen werden, wird die Spielzeit in dieser Staffel annulliert. Neu ist die Möglichkeit, jede einzelne Staffel je nach Infektionsgeschehen differenziert zu werten. „Damit müssen wir nicht sofort Einfluss auf den gesamten Spielbetrieb im FVM-Gebiet nehmen, sondern können stattdessen auf regionale Ereignisse individuell reagieren“, erklärt Markus Müller, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses.