2. Volleyball-Bundesliga: TuS Mondorf bleibt an der Spitze : Mondorf lässt dem Gegner keine Chance

Niederkassel Der TuS Mondorf kann sich über die Herbstmeisterschaft in der 2. Volleyball-Bundesliga freuen. Im letzten Spiel des Jahres setzte sich der Primus in der Top-Partie ohne Mühe mit 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) gegen den Tabellendritten SV Lindow-Gransee durch.

Die rund 150 Zuschauer in der Bonner Hardtberghalle sahen am Samstagabend eine souverän auftretende Heimmannschaft. Anders als die Gäste, die krankheitsbedingt auf einige Leistungsträger verzichten mussten, konnte Mondorfs Trainer Anastasios Vlasakidis fast auf seinen kompletten Kader bauen. Dabei setzte der erfahrene Coach im Verlauf des Matches auf eine fast komplette Rotation; so standen am Ende nur noch drei Spieler aus der Startmannschaft auf dem Parkett.