Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf treten in Münster an : Spitzenreiter zu Gast beim Aufsteiger

Als Favorit gehen Nico Wegner (rechts) und der TuS Mondorf in die Partie bei den Volleys Münster. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL Für die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf steht der vorletzte Spieltag des Jahres an. Am Samstag um 19 Uhr gastiert der Tabellenführer beim Aufsteiger Volleys Münster, der sich nach anfänglichen Schwierigkeiten nun in der Liga zu etablieren scheint.

Beide Teams kennen sich bereits aus dem Pokal und aus gemeinsamen Drittligazeiten. Im Finale des WVV-Pokals setzte sich Mondorf klar mit 3:0 durch, hatte in zwei der drei Sätze allerdings durchaus Schwierigkeiten. Seither haben die Münsteraner gelernt, gewannen zuletzt zweimal in Folge gegen Schüttorf und Schöneiche und sind damit der erfolgreichste Aufsteiger in der 2. Liga. „Münster spielt höchst respektabel, wir müssen die Partie sehr ernst nehmen“, sagt Mondorfs Teammanager Klaus Utke.

Beim TuS grassiert derweil eine Erkältungswelle innerhalb des Teams, allerdings ohne gravierende Auswirkungen. Immer mal wieder fehlen Spieler in der einen oder anderen Trainingseinheit, doch fast alle stehen am Wochenende zur Verfügung. Lediglich hinter dem Einsatz von Manuel Harms steht noch ein Fragezeichen. Sicher ist zudem, dass Jakob Wächter wegen seiner Fingerverletzung noch bis Jahresende fehlen wird.

(big)