Corona-Pandemie : Badminton-Bundesliga unterbricht Spielzeit

Bonn Die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie haben nun erneut Auswirkungen auf den Vereinssport. Die Badminton-Bundesliga hat ihre Saison unterbrochen. Davon ist auch der 1. BC Beuel betroffen.

Beueler sind nicht überrascht

Von der Unterbrechung ist auch der 1. BC Beuel betroffen. Die Bonner waren mit zwei Niederlagen in die Spielzeit getartet und belegen aktuell den achten Tabellenplatz. „Für uns ist diese Entscheidung jetzt nicht die ganz große Überraschung“, sagt Andreas Kruse, Vorstandsmitglied des 1. BC Beuel. „Der Ligaverband hatte in der Vorwoche einen Fragebogen an die Vereine verschickt und zwei Szenarien abgefragt. Entweder wir würden die Spielzeit fortführen mit allen Konsequenzen und Beschränkungen oder die Saison sollte auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Was man so hört, war das Meinungsbild sehr gespalten.“