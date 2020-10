Badminton-Bundesliga : 1. BC Beuel will die ersten Punkte holen

1. BC Beuel will die ersten Punkte holen

Bonn Nach der Auftaktniederlage gegen das Topteam 1. BC Bischmisheim bietet sich dem 1. BC Beuel am Sonntag auswärts die zweite Chance auf die ersten Punkte.

Nach der deutlichen 1:6-Niederlage im ersten Spiel will der 1. BC Beuel nun seine ersten Saisonpunkte in der Badminton-Bundesliga einfahren. Gegner ist diesmal Blau-Weiss Wittorf-NMS, der zumindest einen Punkt zum Saisonauftakt erspielen konnte. Die Mannschaft verlor am vergangenen Wochenende knapp mit 3:4 gegen den TV Refrath.