Zwei Niederlagen gegen Heidenheim : Bonn Capitals liegen in Finalserie 0:2 zurück

Bonn Die Bonn Capitals haben beide Heimspiele gegen Heidenheim in der Finalserie verloren. Bei den Heideköpfen stehen die Bonner nun mit dem Rücken zur Wand.

Pitcherduell auch im zweiten Spiel

Auch Spiel zwei am Sonntag sollte sich zum Pitcherduell zwischen Zach Dodson auf Seiten der Capitals und Lars Huijer entwickeln. Dodson hielt die starke Heidenheimer Offensive mit zehn Strikeouts kurz. Aber auch Huijers Würfe schmeckten der Bonner Offensive nicht. Ein ums andere Mal schlugen die Schlagleute ins nahe Infield, was jeweils zum schnellen Aus an der ersten Base führte. Im sechsten Inning beim Stand von 0:0 brachte Heidenheim Philip Schulz auf die Base. Bei zwei Aus trat dann Powerhitter Gary Owens an die Platte. Bonns Trainer diskutierten kurz mit Pitcher Dodson, ob man Owens per „Intentional Walk“, also freiwillig, an die erste Base gehen lassen sollte, entschied sich aber dagegen. Der nächste Wurf von Dodson wurde zum Bumerang, denn Owens schlug den Ball aus dem Feld zum Homerun und zur 2:0-Führung für Heidenheim.