Baseballer siegen 9:8 : Bonn Capitals zittern sich ins Finale

Mit drei Homeruns sorgte Daniel Lamb-Hunt für acht Punkte und schlug die Bonn Capitals fast allein zum Sieg. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Die Bonn Capitals sind ins Finale um die deutsche Baseball-Meisterschaft eingezogen. Im dritten Playoff-Match siegten sie 9:8 in Paderborn. Daniel Lamb-Hunt und Eddie Stommel waren die Matchwinner.

Von Thomas Heinen

Die Bonn Capitals stehen zum vierten Mal in Folge im Finale um die deutsche Baseball-Meisterschaft. Mit einem knappen 9:8-Erfolg bei den Paderborn Untouchables feierte der Vizemeister des vergangenen Jahres im dritten Spiel den dritten Sieg in der Best-of-Five-Halbfinalserie.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen, die von den Capitals deutlich mit 6:0 und 15:0 gewonnen wurden, war das dritte Halbfinalduell spannend und von Hektik geprägt. Die Männer des Spiels auf Seite der Gäste hießen Daniel Lamb-Hunt und Eddie Stommel. In den ersten vier Innings machten die Capitals genau dort weiter, wo sie im zweiten Spiel am vergangenen Sonntag aufgehört hatten: Sie schlugen Homeruns. Was Daniel Lamb-Hunt dabei produzierte, hatten die Bonner Fans auf der Tribüne bislang noch nicht gesehen: Mit seinen ersten drei Bats beförderte Lamb-Hunt den Ball jedes Mal aus dem Ballpark. Da dabei auch weitere Läufer auf den Bases standen, schlug er damit insgesamt acht RBIs (Runner batted in) und damit fast alle Bonner Punkte nach Hause.

Auch der neunte Punkt fiel per Homerun. Diesmal gelang Chris Goebel der spektakuläre Schlag. Das passierte im ersten Inning zum 4:0. Hits von Eric Brenk und Kevin van Meensel bereiteten das Feld für Lamb-Hunts ersten Streich, veredelt von Goebel. Direkt im zweiten Inning schlug Lamb-Hunt seinen zweiten Three-Run-Homerun zum 7:1, nachdem Eddie Stommel und erneut van Meensel die Bases erreicht hatten. Insgesamt war van Meensel mit drei Hits neben Lamb-Hunt bester Schlagmann der Bonner. Paderborns Pitcher Florian Seidel konnte den Bällen nur frustriert hinterherschauen. Schon im zweiten Inning räumte der Starting-Pitcher seinen Arbeitsplatz.

Im weiteren Verlauf trug auch Paderborn dazu bei, dass die Partie erneut zu einem Homerun-Festival wurde. Denn die beiden Punkte zum 7:2 nach zwei Innings erzielten Maik Ehmcke und Marco Cardoso ebenfalls per Homerun. Auf dem Mound für Bonn stand für Insider nicht überraschend Maurice Wilhelm. Der leicht verletzte Sascha Koch wurde geschont. Wie schon vor einer Woche litten die Pitcher besonders unter dem nassen und kühlen Wetter. Und doch schienen die Capitals bereits alles in trockenen Tüchern zu haben. Doch dann folgte das vierte Inning, das hektisch werden sollte. Zunächst sorgte erneut Lamb-Hunt per Homerun für das 9:2, doch Paderborn machte den dritten Punkt und war auf dem Weg zum 4:9, als Bonns Catcher Nick Miceli Läufer Marco Cardoso an der Homeplate ausmachte. Der hatte sich regelwidrig mit der Schulter voran und Kopf unten in den Catcher geworfen, was Miceli wiederum so erboste, dass er mit einem leichten Schubser reagierte. Die Folge: Beide Spieler wurden des Feldes verwiesen.

Stommel sorgt für das entscheidende Aus

Für Bonn änderte das den Matchplan. Denn nun musste Kilian Racek als Catcher ran. Und Miceli kam als Pitcher nicht mehr in Frage. „Das hatte schon großen Einfluss auf unser Spiel, weil wir komplett umdenken mussten“, meinte Sportdirektor Florian Nehring. Es blieb hektisch. Im sechsten Inning ging Paderborns Pitcher Matt Kemp vorzeitig vom Feld. Von der Hektik ließen sich vor allem die Capitals beeinflussen. Im siebten Inning mussten die Gäste das 6:9 hinnehmen. Zeit für Maurice Wilhelm, den Wurfhügel zu räumen. Der erst 16-jährige Noah Lindt übernahm. Er machte seine Sache gut, kassierte aber zwei Punkte zum 8:9-Anschluss. Showdown also im neunten Inning, für das Eric Brenk als Closer auf den Mound kam. Brenk schaffte zunächst zwei schnelle Aus.