Baseball-Bundesligist mit zwei Siegen gegen Solingen Alligators : Bonn Capitals zeigen zwei Gesichter

Bonn Die Bonn Capitals feiern in ihren Bundesliga-Nachholspielen zwei Siege bei den Solingen Alligators. Am Sonntag geht es im Doppelspiel gegen die Dohren Wild Farmers.

Zwei Gesichter zeigte die Offensive des Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals am Donnerstag in den Nachholspielen gegen die Solingen Alligators. Während die Gäste im ersten Spiel deutlich mit 15:2 siegten, fiel den Capitals der 6:2-Erfolg im zweiten Spiel erheblich schwerer. Dabei feierte der deutsche Vizemeister auf dem Wurfhügel mehrere Premieren.

Für beide Teams galt es, sorgsam mit dem Pitching Staff umzugehen, denn am Samstag und Sonntag stehen bereits die nächsten Spiele an. Solingen verzichtete deshalb im ersten Duell auf Starter Giovanni Tensen. Zum Einsatz kam der junge Tom Adler. Der konnte sich kaum gegen die Bonner Offensive wehren. Schon im ersten Inning bescherten die Hits von Wilson Lee, Vinny Ahrens und Daniel Lamb-Hunt den Capitals eine 3:0-Führung. Solingen verkürzte im zweiten Inning per Homerun auf 1:3 und holte später auch den zweiten Punkt per Homerun.