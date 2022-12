Jan Turovski : 83-jähriger Bad Godesberger stellt sein neues Buch vor

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Autor Jan Turovski entführt seine Leser mit einer Amour fou auf die andere Seite des Atlantiks. Eine Neuerscheinung.

Der Bad Godesberger Autor Jan Turovski hat seinen neuen Roman mit dem Titel „Die Frau aus dem Plakat“ vorgestellt. Wie in den Vorgängerwerken „Das rote Bonbon“ und „Lea Leona“ betont der vom Schriftsteller aus Fotografien selbst gestaltete Einband das Thema des aktuellen Werks. In diesem Fall führt das Buch den Leser mit einer Amour fou auf die andere Seite des Atlantiks.

Ob Lyrik, Kurzgeschichten oder komplexe Werke, Jan Turovski bedient viele Genres. In seinem aktuellen Roman skizziert er die Wirren und Konflikte der Gefühlswelt eines frisch getrennten Angestellten in leitender Position, der sich mit Blick auf ein Plakat in seine Vorstellung der dort abgebildeten Schauspielerin verliebt. In tiefen inneren Konflikten verworren, folgt der Protagonist dem Ziel seiner Begierde bis nach Amerika. Gespickt mit geheimnisvollen und vieldeutigen, sprachlich geschickt platzierten Akzenten, nimmt Turovski seine Leser mit auf der Protagonisten-Reise durch vielschichtige emotionale Turbulenzen.

„Details des Alltags, manchmal unscheinbar und oft doch bedeutungsschwer“, so beschrieb der 83-jährige Autor einmal, was ihn inspiriert. „Einige alltägliche Ereignisse haben so viele Facetten, dass sie das Potenzial bieten, in eine Geschichte eingeflochten zu werden.“ Der 1939 geborene Autor absolvierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Studien in Cambridge, Paris und London. Vor seinem Ruhestand leitete er ein Bad Godesberger Unternehmen. Turovskis neues Buch ist in der Edition andiamo erschienen und für 14,90 Euro im Buchhandel erhältlich.