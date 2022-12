Gerald Baars im Kulissengespräch in Bonn : Von 1Live bis Nine Eleven

Bad Godesberg Beim letzten Kulissengespräch des Jahres hat der Verein KuKuG den Journalisten Gerald Baars zu Gast. Der heute 69-Jährige blickt im Kleinen Theater auf eine bewegte Karriere zurück und liest aus seinem Roman, der bewegende Eindrücke aus der Zeit als ARD-Reporter in New York aufgreift.

Zwischen Pioniergeist in Sachen Regionalfernsehen und einem gewaltigen Schatz von Eindrücken aus dem „Big Apple“ – dieses Spannungsfeld hat der Journalist Gerald Baars beim Kulissengespräch im Kleinen Theater in Bad Godesberg offeriert. Der 69-Jährige blickte zunächst im Dialog mit Sabine Köhne-Kayser auf eine bewegte Karriere als Medienmacher zurück, ehe er Auszüge aus seinem Roman „Dollar Boys“ vortrug. Darin verarbeitet Baars Begegnungen und Erlebnisse aus seiner Zeit als Korrespondent in New York. So geriet die letzte Ausgabe der Reihe im Jahr 2022 zum unterhaltsamen Hybrid aus Gespräch und Lesung.