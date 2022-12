Kollision in Bonn-Friesdorf : Betrunkener rast an roter Ampel in Auto mit zwei Menschen

Betrunkener rast an roter Ampel in Auto mit zwei Menschen

Friesdorf In Bonn-Friesdorf ist in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer mit einem anderen Wagen kollidiert und hat dabei zwei Menschen verletzt. Der 42-Jährige war mit einem Wert von 1,2 Promille unterwegs.

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag an der Max-Löbner-Straße in Bonn-Friesdorf mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und hat dabei zwei Menschen verletzt. Der 42-Jährige sei gegen 5.50 Uhr auf das an einer Ampel wartende Auto eines 30-Jährigen aufgefahren, nachdem er dieses zu spät bemerkt habe, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Bei dem Aufprall seien der 30-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzt worden. Beide seien laut Polizei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert und dort ambulant behandelt worden.