Buchvorstellung : Bonner schreibt Krimi über einen Mord am Mehlemer Rheinufer

Bad Godesberg Der Muffendorfer Autor Ulf Kartte hat gerade einen Godesberg-Krimi mit viel Lokalkolorit beendet. Darin geht es um einen Mord am Mehlemer Rheinufer.

Am Rheinuferfußweg zur Rüdigerstraße liegt eine Leiche. „Größe etwa ein Meter siebzig, kurze graue Haare, zirka 60 Jahre alt, vermutlich Südosteuropäer“, diktiert die Polizeikommissarin in ihr Aufnahmegerät, während die Sonne über der Siebengebirgskulisse blutrot aufgeht. Der Täter hat sein Opfer hier in Mehlem neben dem abgezäunten Gelände eines Seniorenwohnheims mit einem einzigen gezielten Messerstich direkt ins Herz erstochen – und zwar nicht in der Godesberger Realität, sondern im Kriminalroman „Tribunal“ des Muffendorfer Autoren Ulf Kartte. Am 11. August wird sein Buch mit dem Bild einer verschatteten Godesburg auf dem Titel erscheinen. Und hinter dieser Burg ist, wie auf einer Kinoleinwand, grausig der Kopf eines Toten im Gras zu erkennen.