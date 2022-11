Literaturpreis für Carolin Dörmbach : Dichtungsring zeichnet Geschichte über Schweigen und Lügen aus

Bad Godesberg Carolin Dörmbach aus Köln hat den Literaturpreis des Bad Godesberger Dichtungsring gewonnen. Ihre Geschichte über Schweigen ist in der neuen Ausgabe der Vereinszeitschrift zu lesen.

„Es geht um eine Frau, die nach dem Krieg auf die Rückkehr ihres Mannes wartet“, sagt die vom Bad Godesberger Verein Dichtungsring ausgezeichnete Kommunikationsfachfrau. Doch der kommt nicht. Stattdessen erreicht ein Brief eines Kameraden mit der Todesnachricht die Familie. „Die Männer hatten sich gegenseitig versprochen, die Familien zu informieren, falls der andere im Krieg fällt“, skizziert Dörmbach die Geschichte. Aus Sorge um die leidende Ehefrau unterschlägt die Familie das Schreiben. Wie und wodurch die Witwe schließlich doch vom Tod ihres Mannes erfährt, wollte die 58-jährige Autorin nicht verraten. Für die Leser stelle sich die Frage, was schlimmer sei, so Dörmbach: „Die Wahrheit erfahren oder sich unwissend unerfüllbaren Hoffnungen hingeben.“

So zählte, „wie gut das Thema getroffen ist“, so Schmincke. Drei Ebenen seien möglich gewesen. Erstens: „Wenn in zwischenmenschlichen Beziehungen die Worte fehlen, um miteinander zu kommunizieren.“ Es konnte zweitens aber auch um aus der deutschen Sprache verschwundene Worte gehen. Drittens war es möglich, den fortschreitenden Verlust der Sprache bei Demenz in einer Kurzgeschichte, einem Gedicht oder einem Essay zu bearbeiten. Literarische Qualitäten wie Ausdrucksweise und Formulierungen waren außerdem ausschlaggebend, so Schmincke.