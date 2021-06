8. Bonner Kirchennacht : Die Kirchennacht wird in ganz Bonn besucht

Bei der Andacht im Park des Mausoleums von Carstanjen sitzen Gläubige auf Decken. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg/Bonn Die Bonner Kirchennacht bietet Nachdenkliches, Rheinisches, Musikalisches und trotz Corona viel Raum für Begegnungen. Erstmals macht die Synagogengemeinde Bonn mit. Auch am Abend kann man noch teilnehmen.

Während die Teilnehmer der Langen Nacht der Offenen Kirchen in Bad Godesberg noch letzte Stühle rücken und Listen sortieren, ist das Programm an der Bonner Synagoge schon vorbei. Da sich die jüdische Gemeinde wie jeden Freitagabend im Kreis der Familie zum festlichen Schabbatessen trifft, hat sie ihr Haus vorher geöffnet. Die Polizeiabsperrung vor der Tempelstraße ist diesmal zwar nur zum sicheren Passieren der vielen Besucher errichtet. Doch der Angriff vom 1. Mai hat Spuren hinterlassen. Man freue sich, erstmals dabei zu sein, sagt die Vorsitzende der Synagogengemeinde Bonn, Margaret Traub. „Aber wir wünschen uns auch deutliche Unterstützung gegen antisemitische Attacken und Anfeindungen, mit denen wir leider immer wieder auch in Bonn leben müssen“, so Traub.

Die Unterstützung sichert ihr Pfarrer Joachim Gerhardt, Vorsitzender der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Bonn und Leiter des Teams der Bonner Kirchennacht, zu. Angesichts von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland wisse er nicht, ob Juden auch in 1700 Jahren hier sicher und gut lebten. „Aber dass das heute, morgen und übermorgen so ist, dafür können wir sorgen. Jede und jeder von uns“, so Gerhardt.

Gelebte Ökumene Seit fast 20 Jahren gibt es die Bonner Kirchennacht Zu Beginn seiner Planungen wäre Joachim Gerhardt, Chef des Kirchennacht-Orga-Teams, angesichts von Corona froh gewesen, wenn sich die Hälfte der sonst 40 Kirchen beteiligt hätten. „Jetzt sind wir bei 54“, zieht er am Abend eine glückliche Bilanz. Diesmal nicht nur aus allen Stadtbezirken Bonns, sondern auch aus der Region. Als Letztes war am Donnerstag noch die Rumänisch-Orthodoxe-Gemeinde „Epiphania“ dazugestoßen, um in ihrer Kirche traditionelle Malerei zu zeigen. Die Besonderheit der Veranstaltung, die er vor fast 20 Jahren mit aus der Taufe gehoben hat, sei der ökumenische Aspekt unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Bonn. Die Nacht, die mangels großer Veranstaltungen anders ist als sonst, nämlich „geistlicher, stiller, andächtiger“, kommt für ihn zur rechten Zeit. „Man kann einfach mal flanieren, Atmosphäre schnuppern und einen Segen mitnehmen“, so Gerhardt. Froh ist er, dass manche Kirchen, wie vor allem die Beueler, teilnehmen, obwohl sie kein Programm bieten. „Auch das ist der Zeit angemessen“, so der Pressepfarrer. Wenngleich er sich gerne aus der Bonner City nach Troisdorf aufgemacht hätte. „Dort spielt das Ensemble FisFüz und bietet Crossover-Musik zwischen Orient und Okzident.“ es

Nach seiner Führung eilt er zum Münsterplatz, denn zu Füßen der Beethoven-Statue eröffnet Gerhardt gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Pfarrer Thomas Schüppen, Superintendent Dietmar Pistorius und Stadtjugendseelsorger Christian Jasper die besondere Glaubensnacht mit einem Gebet.

Das Motto stammt noch aus dem Beethovenjahr

In Godesberg lässt sich das als Livestream verfolgen, sodass hier ebenfalls die „Götterfunken“ überspringen. Das Motto hat das Orga-Team aus dem Beethovenjahr mit der ausgefallenen Kirchennacht herübergerettet. Die Friesdorfer um Pfarrer Siegfried Eckert bieten etwas später sogar einen eigenen Livestream aus der Pauluskirche an. „Leider können wir diesmal nicht zusammen singen, aber summen, klatschen, lachen und lauschen“, sagt der evangelische Pfarrer. Musik gibt es reichlich. Die St. Paul’s Band um Fred Prünte spielt unter anderem Beatles-Lieder, die Michael Stuch in Bönnsch auf Beethoven umgetextet hat. „Eight Days a week“ als Ode an die Freude mit „Freiheit, Gleichheit, Liebe“ – das hätte dem großen Komponisten sicher gefallen, zumal der nicht nur fromm war, sondern sich um konfessionelle Grenzen wenig geschert haben soll.

Nach einem Getränk an der Corona-ToGo-Theke geht’s weiter mit dem „Kirchenhopping“. Zu selbigem hatte Pressepfarrer Gerhardt angesichts von 54 beteiligten Kirchen in Bonn und erstmals der Region geraten. Die Zeit drängt, der Artikel muss noch in die Zeitung, also bleiben wir im südlichsten Stadtbezirk und auch beim Bönnschen. Gott loben und das in rheinischer Mundart steht in der Lannesdorfer Herz-Jesu-Kirche auf dem Programm. Verantwortlich für die Andacht zeichnet der Kirchausschuss. Sie sei eher zufällig auf dem Abendspaziergang vorbeigekommen, meint Mareile Werner: „Gott op Kölsch nahe zu sein, hört sich aber spannend an.“

Motto besteht aus zwei Artikeln des Rheinischen Grundgesetzes

Sie wird nicht enttäuscht, denn mit Christa Düren, der Vorsitzenden der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) St. Martin und Severin, ist ein Mundart-Profi am Start. „Ich bin nicht aufgeregt, denn ich spreche es ja von klein auf“, sagt die gebürtige Lannesdorferin kurz vor der liturgischen Eröffnung. Was sie am Bönnschen fasziniert: „Man kann Dinge auf Platt viel anrührender ausdrücken als auf Hochdeutsch.“

Sie schlägt vor coronakonform gefüllten Reihen ebenfalls den Bogen zu Beethoven, „denn hä hätt och Bönnsch jeschwaat“. Als Motto haben die Organisatoren zwei Artikel des Rheinischen Grundgesetzes miteinander verbunden: „Et kütt wie et kütt, ävver et hätt noch emmer jot jejange.“ So im Markus-Evangelium, als Jesus mit seinen Jüngern in einen Sturm gerät. Heute seien es eben Pandemiewelle, Umweltkatastrophe und Kirchenkrise, „die us bedrohe“, so Düren.

Foto: Benjamin Westhoff Die St. Paul‘s Band singt in der Pauluskirche Beatles-Lieder auf Bönnsch und auf Beethoven umgetextet.

Foto: Meike Böschemeyer Wegen der Schabbatfeier öffnete die Bonner Synagoge, die erstmals dabei war, schon am Nachmittag ihre Tore. Margaret Traub und Joachim Gerhardt erzählen bei der Führung über die jüdische Liturgie.

Foto: Stadtdekanat Bonn Die Eröffnung der 8. Kirchennacht fand in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Katja Dörner auf dem Münsterplatz statt. zurück

