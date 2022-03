Durch Streit gestört gefühlt : 23-Jähriger zückt Messer in Bonner Stadtbahn

Der Mann verließ die Bahn und lief davon. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Ein 23-Jähriger soll am Mittwochabend in der Stadtbahn 16 in Richtung Bad Godesberg ein Messer gezogen haben. Mutmaßlich weil ihn der Streit eines Paares gestört habe.



Am Mittwochabend soll ein 23-Jähriger in der Stadtbahn 16 in Richtung Bad Godesberg ein Messer gezogen haben. Mutmaßlich habe er sich durch den lauten Streit eines Paares gestört gefühlt und mit dem Messer gegen eine Trennwand aus Glas geschlagen. Diese zersprang daraufhin.Währenddessen hatten andere Fahrgäste die Notbremse gezogen, sodass die Statdbahn an der Haltestelle Deutsche Telekom zum Stehen kam. Der Mann verließ die Bahn und lief davon.

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt bereits alamiert und traf gegen 21.10 Uhr an der Friedrich-Ebert-Allee ein. Kurz nach seinem Fluchversuch konnte der 23-Jährige an der August-Bebel-Allee unter Vorhalt von Schusswaffen gestellt und auf dem Boden fixiert werden, so die Polizei. Dabei beleidigte er die Beamten. Das Messer trug er nicht mehr bei sich und auch die Suche durch Spürhunde blieb ergebnislos.

Der junge Mann wurde ins Polizeipräsidium gebracht, aber am Donnerstag wegen fehlender Haftgründe wieder frei gelassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung dauern an.

(ga)