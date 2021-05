Aktion vom ADFC und „Radentscheid“ : Bonner Radfahrer gedenken Unfallopfern

Gut 50 Fahradfahrer nahmen an dem „Ride of Silence“ durch die Bonner Innenstadt teil. Foto: Benjamin Westhoff

Am Mittwochabend haben etwa 50 Fahradfahrer am „Ride of Silence“ durch die Bonner Innenstadt teilgenommen, um der verunglückten Radler und Fußgänger 2020 zu gedenken.