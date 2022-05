Godesberger Gespräche : Wie die Stadtentwicklung das Heimatgefühl beeinflusst

Saisonstart in den Bonner Freibädern : Das Rüngsi rüstet sich für Ende Mai Während andere Freibäder in Bonn schon am Wochenende Badegäste empfangen, müssen sich die Fans des Rüngsdorfer und des Friesdorfer Freibades noch gedulden. Zudem verzögert sich die Öffnung des Römerbads.