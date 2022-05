Feuerwehreinsatz an der A59 : Brennendes Auto sorgte für Verkehrsstau rund um die Südbrücke

An der A59 ist am Mittwoch ein Pkw in Brand geraten. Foto: Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Bonn An der A59 ist am Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten. Rund um die Südbrücke hatte das ein Verkehrschaos zur Folge.



Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Königswinter hat am Mittwochmorgen ein brennendes Auto zwischen der A59 und der B42 gelöscht. Das Fahrzeug war demnach brennend auf dem Standstreifen abgestellt worden. In dem Fahrzeug befanden sich keine Insassen mehr. Verletzt wurde nach Angaben der Autobahnpolizei niemand.

Der Wagen war gegen 6 Uhr morgens aus bislang unbekannter Ursache rund 500 Meter von der Auffahrt Niederholtdorf entfernt in Brand geraten. Während der Löscharbeiten und danach sperrten die Einsatzkräfte die Strecke in Fahrtrichtung Köln. Auch am Vormittag blieb die Strecke gesperrt, bis der Löschschaum von der Fahrbahn entfernt wurde.

(ga)