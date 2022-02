Jubiläum beim Festkommers im Brückenforum : Besuch der Bläck Fööss zum 150. Geburtstag des Stadtsoldaten-Corps

Beuel Wer zum runden Geburtstag einlädt, erwartet gute Freunde. Das Bonner Stadtsoldaten-Corps feierte seinen 150. Geburtstag und viele Freunde kamen ins Brückenforum.

Das Bonner Stadtsoldaten-Corps hielt am Mittwoch inne und feierte ihre Gründungsväter. Am 23. Februar 1872, also vor 150 Jahren, wurde in Bonn im damaligen „Grand Hotel de belle vue“ das Traditionscorps gegründet. An den Start ging man mit nur einer Abteilung, der Infanterie, die somit am Mittwoch ebenfalls Geburtstag feierte. Zum ersten Kommandanten wurde damals in der Kaiserzeit Josef Morell gewählt, der bis 1898 das Corps anführte.