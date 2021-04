Label "Bei uns ist Inklusion lebendig" : Wie Inklusion in Bonn funktionieren kann

Einrichtungen mit Label

Bislang haben 19 Einrichtungen die Plakette „Bei uns ist Inklusion lebendig“ erhalten. In Bonn sind das: Das Jugendzentrum Haus im Park (HiP) in Vilich sowie das in Auerberg und das Jugendhaus Nordstraße, Haus Vielinbusch in Tannenbusch, das Joki-Familienhaus in Duisdorf und das Spielhaus Rigal’sche Wiese. Weiterhin beteiligen sich die Vereine Brücke Krücke Bonn, barrierefrei kommunizieren! Bonn, die Katholische Jugendakademie Bonn, die Offene Ganztagsschule Peter Klein in Buschdorf und das LVR-Landesmuseum.

Im Rhein-Sieg-Kreis sind dabei: die KJAckerdemie in Alfter, die evangelische Kirchengemeinde Sankt Augustin/Hangelar, die evangelische Kita Pauluskirche in Sankt Augustin, der Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg mit Sitz in Sankt Augustin, die OGS Aegidienberg in Bad Honnef sowie das Jugendzentrum Villa Laurentius in Windeck. Daneben haben sich das Jugendzentrum Highlight in Morsbach im Oberbergischen Kreis und die Servicestelle für außerschulische Inklusion ServIn in Bergisch Gladbach dem Label angeschlossen. Wer mitmachen möchte, findet auf www.inklusion-lebendig-machen.de die entsprechenden Kontakte.